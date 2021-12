Tierheim Siegen: Im Gnadenhof können Hundesenioren gut leben

Siegen. Susanne Grotepaß liegen alte Tiere am Herzen. Sie änderte ihr Testament, sammelte Spenden, damit das Tierheim Siegen einen Gnadenhof bauen konnte

Das Tierheim Siegen hat endlich Seinen „Gnadenhof und Seniorenhaus“ für Hunde und Bauernhoftiere offiziell seiner Bestimmung übergeben. Im Beisein von Pia Biehl, Vorsitzende des Tierschutzvereins für Siegen und Umgebung und Tierheimleiter Tobias Neumann durfte Susanne Grotepaß das rote Band zum Eingang der neuen Einrichtung durchschneiden.

Im neuen Gebäude sind fünf Hundezimmer mit angeschlossenem Freilauf für Hundesenioren und Langzeitbewohner entstanden, so Tierheimleiter Tobias Neumann. „In den ruhigen und wohnlichen Zimmern, die den individuellen Bedürfnissen der Hundesenioren entsprechen, finden gerade unsere älteren Hunde einen Rückzugsort weitab vom täglichen Tierheimstress.“ In den Zimmern verbringen Gassigeher- und Gassigeherinnen Zeit mit ihren Schützlingen, denn neben der Unterbringung ist die Zuwendung der Bezugsperson für die Hundesenioren sehr wichtig.

Tiere, die den Rest ihres Lebens im Tierheim Siegen verbringen, liegen ihr am Herzen

Zusätzlich sind großzügige Stallungen entstanden wo auch Schafe, Ziegen, Schweine, Hühner und Enten leben. Auf dem Gelände befindet sich eine Teichanlage für die Wasservögel, außerdem werden Abwechslung und Platz für die Weidetiere geboten.

Dass sich das Tierheim Siegen diesen Traum verwirklichen konnte, ist Susanne Grotepaß zu verdanken. Sie ist seit vielen Jahren ehrenamtliche Gassigeherin, ihr liegen gerade alten Hunde besonders am Herzen, so Pia Biehl – also Tiere, die mit großer Wahrscheinlichkeit den Rest ihres Lebens im Tierheim verbringen werden. „Susanne Grotepaß hat aufgrund ihres langjährigen Engagements im Tierheim Einblick in viele Dinge und weiß genau wo der Schuh drückt“, so Tobias Neumann. Grotepaß entschloss sich, das Tierheim mit in ihrem Testament zu bedenken. „Erbschaften sind für uns sehr wichtig und nur dadurch wird es uns ermöglicht, nötige Erneuerungen, große Anschaffungen und Umbauten im Tierheim zu leisten“, so Neumann, den umso mehr freut, dass Susanne Grotepaß die Neuerungen, die durch ihr Geld möglich wurden, mitzuerleben und zu gestalten.

Bis zu 2500 Tiere pro Jahres im Tierheim Siegen versorgt

Susanne Grotepaß holte zudem Sparkasse Siegen, Schadeberg-Hermann-Fondation und weitere Sponsoren und Spender ins Boot – das gesamte Gebäude mit umliegendem Areal hat rund 400.000 gekostet, Euro; allein Susanne Grotepaß konnte 320.000 Euro zusammenbringen. Es gebe weitere finanzielle Zusagen, das Tierheim freue sich jedoch über weitere Spenden, weil Zaun und Hebeanlage erheblich mehr gekostet hätten.

Tierpfleger, Auszubildende, Bundesfreiwillige, eine angestellte Tierärztin und rund 50 Ehrenamtliche kümmern sich um die Tiere, das Team versorgt und vermittelt bis zu 2500 Tiere im Jahr auf dem Heidenberg.

