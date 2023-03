Tierpark Niederfischbach: Berberaffe Louis ist ausgebüxt

Niederfischbach. Der Berberaffe Louis aus dem Tierpark Niederfischbach ist aus seinem Gehege entwischt und seitdem auf freiem Fuß unterwegs. Die Suche läuft noch!

Der Tierpark Niederfischbach ist auf der Suche nach dem entlaufenen Berberaffen Louis. Seit vergangener Woche ist Louis im benachbarten Kreis Altenkirchen auf freiem Fuß unterwegs. „Gesichtet wird er fast täglich, im Umkreis von 200 Metern um sein Gehege“, sagt Peter Merzhäuser, Vorstand des Tierparks Niederfischbach. Angrenzend an das Affengehege liegt das Damwildgelände, und hier verstecke sich Louis in den Baumwipfeln.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Doch wie konnte Louis entwischen? „Der Intellekt des Affen und der Intellekt eines Tierpflegers sind aufeinander getroffen - und der Affe hat gewonnen“, erzählt Peter Merzhäuser. Der Berberaffe ist durch eine offene Tür entwischt. „Primaten sind Ausbruchkönige, sie finden immer einen Weg“, so der Vorstand weiter.

Die Suche nach Berberaffe Louis läuft mit Kameras

Die Hoffnung, dass Louis unversehrt wieder in sein Gehege zurückkehrt, ist groß. „Wir hoffen, dass er von alleine zurückkommt“, sagt Peter Merzhäuser. Die Umgebung des Geheges wird mit Kameras beobachtet. Mit einem Bewegungssensor ausgestattet, melden die Kameras jede Bewegung. Auf einem Handy kann direkt nachgesehen werden, was die Kamera zeigt. „Wenn wir Louis mit einer der Kameras auf einem Baum entdecken, gehen die Tierpfleger hin und umstellen den Baum.“ Mit einem Betäubungspfeil durch ein Blasrohr soll Louis betäubt und wieder in sein Gehege gebracht werden.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Die aktuellen Witterungsverhältnisse seien kein Problem für den Berberaffen. „Die Art stammt aus dem Hohen Atlas in Algerien, da ist es deutlich kälter als hier. Die Nässe könnte eher unbehaglich für ihn werden. Aber er kann ja wieder in sein beheiztes Gehege zurückkehren“, sagt Peter Merzhäuser. Als „Blätterfresser“ kann Louis sich von den ersten Knospen an den Bäumen ernähren. Sollte sich der Affe noch länger verstecken und nicht gefunden werden, kommen Drohnen zum Einsatz, um ihn in den Baumspitzen ausfindig zu machen. „Wir haben bereits einmal mit der Drohne gesucht“, so der Vorstand.

Nicht der erste Ausbruch im Tierpark Niederfischbach

Vor sechs Jahren war Louis mit dem Rest seiner Affenbande schon einmal ausgebüchst, damals waren die Affen zwei Wochen draußen unterwegs. „Das war im Sommer und die Bäume voller grüner Blätter. Außerdem saßen die Affen entlang eines beliebten Spazierweges und haben von dem Spaziergängern Leckerlis bekommen“, erinnert sich Peter Merzhäuser.

Der 30 Jahre alte Primat ist der letzte seiner Art im Tierpark Niederfischbach. Seit 2012 wurden die „Exoten“, wie es vom Tierpark heißt, nach und nach in andere Tierparks verlegt. Der Tierpark Niederfischbach fokussiert sich auf die heimischen Arten. „So sind auch im Winter Tiere draußen in ihren Gehegen zu sehen“, erklärt Peter Merzhäuser. Berberaffen seien allerdings unvermittelbar, da es nahe zu unmöglich sei, sie als neues Mitglied in eine bestehende Gruppe zu integrieren. Versuche enden meist mit dem Tod, so Peter Merzhäuser. Deswegen durften Louis und zwei seiner Artgenossen in Niederfischbach bleiben. Louis ist der letzte noch lebende Affe im Tierpark Niederfischbach.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland