Politik Timberjacks in Siegen: Grüne fordern Parkverbot

Siegen. Die Grünen fordern ein Parkverbot auf der Fahrradstraße von Café del Sol bis zu Timberjacks in Siegen: Entfernte Schilder wieder aufstellen.

Schilder, die ein Parkverbotszone ausweisen, hätten dort bereits gestanden, bevor Timberjacks öffnete, seien mit dessen Ansiedlung aber entfernt worden, schreibt die Fraktion in einem Antrag.

Nun würden morgens Berufsschüler dort parken, später Beschäftigte von Timberjacks „angeblich auf Anweisung der Geschäftsführung“. Auch Besucher des Restaurants würden die Fläche nutzen. Nicht zuletzt dadurch, dass die Schilder entfernt worden seien, habe der Parksuchverkehr zugenommen.

Hauptverkehrsachse von Westen Richtung Siegen City

Es komme zunehmend zu gefährlichen Situationen für Fußgänger und Radfahrer. Die Strecke, heißt es in dem Papier weiter, sei „die Hauptverkehrsachse für den Radverkehr aus dem Westen in die Stadt. Die hinter dem Haus liegende Route durch den Wald ist in der dunklen Jahreszeit keine wirkliche zumutbare Alternative.“

