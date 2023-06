Die jungen Rotmilane werden in der Greifvogelstation in Rösrath aufgezogen und auf die Rückkehr in die Freiheit vorbereitet.

Burbach/Neunkirchen. Im Siegerländer Süden finden Naturschützer eine tote Rotmilan-Mutter und ihre halb erfrorenen Jungen. Es bleibt ein schlimmer Verdacht.

Dramatisches haben jetzt Naturfreunde per Live-Kamera in einem Rotmilan-Horst im Vogelschutzgebiet „Wälder und Wiesen bei Burbach und Neunkirchen“ miterlebt.

Im Zuge des Life-Projektes „Siegerländer Kultur- und Naturlandschaften“ hatte die Biologische Station drei potenzielle Horste zum Monitoring von Rotmilanen mit Kameras ausgestattet. Neben dem Monitoring sollte den Zuschauern auch ein Blick in das Leben der Rotmilane ermöglicht werden, das sonst doch eher im Verborgenen stattfindet. Ein Horst wurde letztendlich auch von einem Brutpaar ausgewählt. Und es stellt sich Nachwuchs ein. Seit Sonntag, 7. Mai, konnten im Nest die geschlüpften Jungtiere beobachtet werden. Zehn Tage später allerdings zeigte die Kamera das tote Muttertier im Nest, der Vater war seit etwa 28 Stunden nicht mehr von der Kamera eingefangen worden.

Baumkletterer untersucht Nest und rettet Jungtiere

Für die Mitarbeiter der Bio-Station war nicht klar, ob nicht sogar beide Elternvögel tot im Nest lagen. Um nachzuschauen, ob die Jungtiere noch leben und um den toten Vogel zu bergen, wurde der Horst mit Hilfe eines professionellen Baumkletterers überprüft. Der Muttervogel lag leblos, verkrampft und mit ausgebreiteten Schwingen im Nest. Die Jungtiere lebten, waren aber ausgekühlt und in keiner guten Verfassung. Weil die Eltern nicht mehr da waren und die Temperaturen nachts nahe des Gefrierpunktes lagen, wurden auch die Jungvögel aus dem Nest geborgen.

Bereits am nächsten Tag ging es ihnen sichtlich besser. Sie wurden zur Aufzucht und zur späteren Auswilderung an die Greifvogelstation in Rösrath übergeben. Sie werden wohl überleben und eines Tages in Freiheit über Wäldern fliegen können, teilt die Kreisverwaltung mit.

Der tote Rotmilan-Muttervogel wurde aus dem Horst geborgen. Foto: Karsten Cieslik / kreis

Aufgrund der Haltung des toten Vogels im Nest und aufgrund der Tatsache, dass das Tier keine äußerlichen Wunden aufweist, besteht der dringende Verdacht, dass das Tier an Gift gestorben ist. Abschließend lässt sich das aber noch nicht belegen. Das weibliche Alttier wird zurzeit durch das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper obduziert, um die Todesursache zu ermitteln.

Experten: Rotmilane häufig Vergiftungsopfer

Etwa 65 Prozent des weltweiten Gesamtbestandes des Rotmilans kommen in Deutschland vor. In Nordrhein-Westfalen liegt der Verbreitungsschwerpunkt in den Mittelgebirgslagen. Gefährdungs- und Todesursachen sind laut Kreisangaben vielseitig. Vergiftungen als Gefährdungsursache sind dabei nicht zu unterschätzen. Beispielsweise konnte im Life-Projekt Euro-kite (Stand 01.2023) festgestellt werden, dass von 897 toten mit Sendern ausgestatteten Rotmilanen 128 (14,3 Prozent) Tiere nachweislich an Vergiftung gestorben sind.

Der hohe Anteil vergifteter Rotmilane in der Stichprobe ist aus Expertensicht sehr bedenklich. Teilweise werden Rotmilane gezielt vergiftet, oft fallen sie aber auch illegalen Vergiftungsversuchen von anderen Arten, wie Kolkraben, Füchsen oder Waschbären zum Opfer. Giftköder in der Landschaft sind generell ein Problem, das nicht nur Hundehalter betrifft. Die Bürgerinnen und Bürger sind daher aufgerufen, den Fund von Ködern oder toten Greifvögeln unbedingt der Polizei, der Biologischen Station oder dem Amt für Natur und Landschaft des Kreises zu melden.

Da Greifvögel, insbesondere der Rotmilan, in Deutschland streng geschützt sind handelt es sich bei illegaler Greifvogelverfolgung um eine Straftat.

