Touristikverband Touristik-Chefin verlässt Siegen – neue Aufgabe in Essen

Siegen-Wittgenstein. Der Touristikverband Siegen-Wittgenstein braucht eine neue Geschäftsführung. Monika Dombrowsky geht zum Weltkulturerbe.

Monika Dombrowsky, Geschäftsführerin des Touristikverbandes Siegerland-Wittgenstein (TVSW), verlässt Siegen. Sie geht zum Jahresende zurück in ihre Heimatstadt Essen. Dort wird sie bei der Stiftung Zollverein die Koordination des Tourismus übernehmen.

Im Mai 2017 hatte sie den Posten in Siegen angetreten, sie war Nachfolgerin Roswitha Still, die fast 30 Jahre beim Touristikverband gearbeitet hatte. Vorher war sie Geschäftsführerin der Tour de Ruhr GmbH, der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH und des Landesverbandes Hannover des Deutschen Jugendherbergswerk. 2014 übernahm sie die Geschäftsführung der Ferienregion Bayerischer Wald. Die Geschäftsführungsstelle in Siegen ist öffentlich ausgeschrieben.+

„Siegen“ statt „Siegerland“

Der TVSW heißt ab sofort Touristikverband Siegen-Wittgenstein und nicht mehr Touristikverband Siegerland-Wittgenstein. Das hat die Kreisverwaltung am Donnerstag mitgeteilt. „Damit soll eine Vereinheitlichung in der Kommunikation gewährleistet werden.“

Nach und nach werden jetzt die Druckerzeugnisse und alle anderen Materialien sowie die Webauftritte des TVSW auf den neuen Namen umgestellt. Auch seine inhaltliche Ausrichtung habe der TVSW angepasst, heißt es weiter.. „Nachhaltigkeit“ werde in Zukunft ein großes Thema sein. Es werde vor allem um „den Anstoß, die Begleitung und Koordinierung einer nachhaltigen, touristischen Produkt- und Angebotsentwicklung für den Lebens- und Freizeitraum Siegen-Wittgenstein“ gehen.

