Trickdiebe im Dreiländereck klauen im großen Stil Zigaretten

Neunkirchen/Herdorf. Drei Männer ergaunern in einem Einkaufsmarkt Zigaretten, Zeugen rufen die Polizei. Wie sich zeigt, haben die drei schon mehrfach zugeschlagen.

Die Polizei hat eine Bande von Trickdieben festgesetzt: Sie hatten in großem Stil im Dreiländereck Zigaretten geklaut.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Zeugen hatten am Freitagabend, 14. Oktober im Lidl-Einkaufsmarkt in Herdorf drei Verdächtige bei ihrem Tun beobachtet und die Polizei alarmiert: Drei Männer seien arbeitsteilig vorgegangen, um das Zigarettenregal leerzuräumen. Einer stand demnach Schmiere und lenkte die Menschen im Geschäft ab, ein weiterer lockte die Kassiererin unter einem Vorwand aus dem Kassenbereich – währenddessen entriegelte der Dritte im Bunde das Zigarettenabteil und lud Dutzende Schachteln in eine Tasche. Danach hätten die Männer den Markt fluchtartig verlassen – die Zeugen riefen ihnen hinterher, deshalb ließen die Diebe ihre Beute zurück, so die Polizei.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein, zwei der drei Verdächtigen konnten mitsamt Fluchtfahrzeug gestellt werden. Die Männer wurden festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl erließ. In ihrem Auto fanden sich zahlreiche weitere Zigarettenschachteln. Ersten Ermittlungen zufolge wurden die aus einem Einkaufsmarkt in Neunkirchen gestohlen. Außerdem entdeckte die Polizei Unterlagen, aus denen hervorging, dass die Täter am selben Tag, nur wenige Stunden zuvor, auch schon in Hessen mit solchen Trickdiebstählen aufgefallen waren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland