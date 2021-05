Trickdiebstahl durch falsche Pflegerin im betreuten Wohnen

Niederfischbach. Frau erschleicht sich Zugang, macht Übungen mit Senioren, ihr Komplize klaut derweil Wertgegenstände aus betreutem Wohnen in Niederfischbach

Die Kriminalpolizei bearbeitet derzeit zwei Strafverfahren wegen Trickdiebstahls mit einer falschen Pflegekraft.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Am Sonntag, 16., gegen 17 Uhr und Donnerstag, 20. Mai, gegen 11.25 Uhr, hat sich eine unbekannte Frau als Mitarbeiterin eines Pflegedienstes ausgegeben und sich so Zutritt in Wohnungen des betreuten Wohnheims in Niederfischbach, An der Stürze, verschafft. Während die Täterin Übungen mit den lebensälteren Geschädigten mache, drang offenbar eine weitere Person in die Wohnung ein und entwendete gezielt Wertgegenstände.

Hinweise zum Trickdiebstahl und falscher Pflegekraft an jede Polizeidienststelle

Die Frau ist laut Polizei von asiatischem Erscheinungsbild, etwa 30 Jahre alt, klein und zierlich. Sie war dunkel gekleidet, sprach gebrochen Deutsch. Ihr Komplize, männlich, ist demnach von europäischem Erscheinungsbild, so die Polizei, ebenfalls etwa 30 Jahre alt und korpulent. Er trug hellere Kleidung.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Hinweise zum Trickdiebstahl, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zu den Tatzeiten an der Einrichtung, nimmt die Kriminalinspektion in Betzdorf, 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland