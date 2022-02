Hoch die Tassen? Nicht unbedingt zu empfehlen, warnt die AOK in Siegen. (Symbolbild)

Gesundheit Trinken in Siegen: Alkohol sorgt für massive Arbeitsausfälle

Siegen. Wer säuft, fällt aus – auch in Siegen-Wittgenstein. Die Fehlzeiten von Beschäftigten wegen Alkoholprobleme sind massiv, klagt die AOK.

Alkoholmissbrauch ist in Siegen-Wittgenstein ein nicht zu unterschätzender Faktor. Laut Angaben der AOK fehlten versicherte wegen Alkoholproblemen im vergangenen Jahr an 3941 Tagen am Arbeitsplatz.

Um den gesundheitlichen Folgen übermäßigen Alkoholkonsums vorzubeugen, ruft die Krankenkasse mit Beginn der Fastenzeit ab Aschermittwoch bis Ostern die Menschen im Kreiszum Alkohol-Verzicht auf. Dazu startet am Mittwoch, 2. März, die sechswöchige Aktion der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) unter dem Motto ‚Kannst du ohne?‘.

Experte aus Siegen: „Alkoholverzicht tut Körper und Seele gut“

„Eine Zeit lang auf Alkohol zu verzichten, tut Körper und Seele gut und kann eine wichtige Erfahrung sein, die langfristig zu einem veränderten Umgang mit Alkohol beiträgt“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Dirk Schneider. So profitiert das Herz-Kreislauf-System schon von einer kurzzeitigen Abstinenz, ebenso der Magen und die Leber. Der Alkoholverzicht wirkt sich außerdem positiv auf Schlaf, Blutdruck, Konzentrationsfähigkeit und Körpergewicht aus. Außerdem wird das Krebsrisiko gemindert und das Immunsystem gestärkt.

Klage aus Siegen: Unbedachter Griff zu Promillegetränken

Oft werde einfach unbedacht zu promillehaltigen Getränken gegriffen – sei es am Feierabend, beim Treffen mit Freunden oder zum Essen. Doch regelmäßiger Alkoholkonsum schadet der Gesundheit und führt zu Abhängigkeit. „Deshalb ist es wichtig, ab und zu die eigenen Trinkgewohnheiten zu hinterfragen“, so Schneider weiter.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) gibt als Richtwert für eine maximal tolerierbare Alkoholzufuhr bei gesunden Männern 20 Gramm Alkohol pro Tag an, also ein Bier (0,5 Liter) oder zwei Gläser Wein. Die Tagesdosis an reinem Alkohol bei gesunden Frauen liegt bei der Hälfte.

