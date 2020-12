Trotz Corona: Siegener Kirchen machen Silvester ein Angebot

Aus der Martinikirche in Siegen wird Silvester ein Kantatengottesdienst übertragen.

Siegen Was tun an Silvester - ohne Party und ohne Feuerwerk? Hier sind zwei Tipps aus Siegen und Freudenberg.

Unter dem Motto "Silvester - anders begehen" öffnen die drei Pfarrkirchen der Pastoralen Raumes Siegen-Freudenberg ihre Pforten.

Von 23.45 bis 0.15 Uhr werden die Kirchen St. Peter-und-Paul (Pfarrei Christkönig, nahe Siegerlandhalle), St. Michael (Pfarrei St. Johannes der Täufer, nahe Marienkrankenhaus) und St. Joseph (Pfarrei Heilige Familie, Grenze Weidenau/Geisweid) zum stillen Gebet zugänglich sein. Pünktlich um Mitternacht werden die Glocken der Kirchen geläutet, ehe die Anwesenden - mit Abstand und Maske - den Neujahrsgruß austauschen können. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kantatengottesdienst aus der Martinikirche in Siegen

Die Martini-Kirchengemeinde Siegen und der Bach-Chor laden zu einem Kantatengottesdienst zum Jahresabschluss ein: Präses Annette Kurschus und Kantor Peter Scholl werden an Silvester einen musikalischen Gottesdienst gestalten, der Zeit und Raum zum Innehalten an der Schwelle zum neuen Jahr geben soll.

Musikalisch steht eine Kantate von Johann Sebastian Bach im Mittelpunkt. Thema ist die Genügsamkeit: Die Solokantate „Ich bin vergnügt mit meinem Glücke“ bringt das sowohl durch die kammermusikalische Besetzung als auch kompositorisch an vielen Stellen zum Ausdruck, etwa durch Anklänge an volkstümlich-rustikale Musik. „Mir genüget, wie mein Gott es füget“, heißt es vertrauensvoll im Schlusschoral. Fast unfreiwillig schafft allein dieser Satz einen Bezug zur gegenwärtigen Situation und wird sicherlich im Augenblick nicht allen so leicht über die Lippen gehen.

Die Kantate kann aktuell nicht in Originalgestalt aufgeführt werden, sondern wird in einer kleineren, leicht umarrangierten Besetzung zu hören sein. Mit der Sopranistin Irene Carpentier (Freudenberg), der Cellistin Candela Gómez Bonet (Köln) und der Oboistin Tatjana Zimre (München) konnten dafür herausragende Musikerinnen der Alten-Musik-Szene engagiert werden.

Stream ab 17 Uhr über Youtube

Der Gottesdienst wird am Donnerstag, 31. Dezember, um 17 Uhr live aus der Martinikirche gestreamt. Erreichbar ist der Stream über den YouTube-Kanal der Martini-Kirchengemeinde, Informationen dazu sind auch auf der Homepage www.bachchor.de einzusehen. Durch das digitale Format kann der Gottesdienst auch zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen werden.

Der virtuelle Eintritt ist frei.

