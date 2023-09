Trümmerfeld in Wahlbach: Ungebremst gegen geparkte Autos

Wahlbach. Wie es zu dem Unfall mitten in Wahlbach kommen konnte, ermittelt die Polizei.

Da staunten die Retter von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Notarzt nicht schlecht, als sie am späten Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr auf die Freier-Grund-Straße (L 531) in die Wahlbacher Ortsmitte alarmiert wurden: Drei total beschädigte Fahrzeuge, zwei Pkw und ein Sprinter, sowie ein Trümmerfeld, das sich über 50 Meter auf der Fahrbahn verteilt hatte, sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 35-jährige Sprinterfahrer verursacht hatte.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Sprinter-Fahrer wird leicht verletzt

Nach Informationen der Polizei war der 35-jährige Fahrer des in Wuppertal gemeldeten Lieferwagens auf der Freier-Grund-Straße (L 531) von Burbach kommend in Richtung Neunkirchen unterwegs. Auf der Ortsdurchfahrt kollidierte er ungebremst mit einem am Fahrbahnrand geparkten Toyota. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde dieser wiederum in einen weiteren parkenden Toyota geschoben. Zahlreiche Fahrzeugteile flogen umher. Der Fahrer des Lieferwagens wurde leicht verletzt, dennoch musste er durch den Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Drei Mal Totalschaden: 50.000 Euro

Die Feuerwehren aus Burbach und Würgendorf mussten alarmiert werden, sicherten die Unfallstelle ab, streuten auslaufende Betriebsstoffe mit Bindemittel ab und klemmten die Fahrzeugbatterien ab. Darüber hinaus kümmerten sie sich um die ineinander verkeilten Fahrzeuge, die sie mit Hilfe einer Winde auseinanderzogen. Im Anschluss wurden die Unfallfahrzeuge von Abschleppunternehmen geborgen. Während des Einsatzes war die Freier-Grund-Straße voll gesperrt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro beziffert.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland