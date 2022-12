Auch noch so viel Alkohol half der Frau nicht – am Ende setzte die Polizei ihren Willen durch (Symbolbild).

Weidenau. Erst wollte eine sehr betrunkene Frau eine Wohnung nicht verlassen, dann wollte sie nicht auf die Polizei hören. Letztlich half ihr Wüten nichts.

Eine 37-jährige Frau hat am Sonntagabend, 18. Dezember, in erheblich alkoholisiertem Zustand ebenso erheblichen Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet. Gegen 19.45 Uhr wurde die Polizei zur Straße Münkershütten gerufen – ein 31-jähriger Mann hatte die Beamten um Hilfe gerufen, da die stark alkoholisierte Frau seine Wohnung nicht verlassen wollte.

Was sie wohl auch nicht wollte, war, sich mit der Polizei auseinanderzusetzen. „Während der Anwesenheit der Polizisten wurde die Dame zunehmend aggressiver“, schreibt die Behörde – demnach habe sie die Beamten beleidigt und versucht, sie zu treten. Den Anweisungen der Ordnungshüter leistet sie selbstverständlich ebenfalls nicht Folge, also sollte sie in Gewahrsam genommen werden.

Da die 37-Jährige auch den Anweisungen der Ordnungshüter nicht Folge leistete, sollte sie in Gewahrsam genommen werden. Dabei leistete die Frau, fast schon folgerichtig, erheblichen Widerstand, letzlich aber erfolglos. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von deutlich über drei Promille, so die Beamten, die gegen die Dame bereits ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet haben. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

