Überfall: Bewaffneter Tankstellenräuber flieht zu Fuß

Herdorf/Neunkirchen. Nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Herdorf fahndet die Polizei nach dem Täter. Eine Beschreibung des Verdächtigen liegt vor.

Ein Mann hat am Dienstagmittag, 11. April, gegen 13.30 Uhr mit einer Waffe die Tankstelle an der Schneiderstraße in Herdorf überfallen. Danach floh er zu Fuß ins unmittelbar benachbarte Neunkirchen. Die Tankstelle sei geöffnet gewesen, es habe sich zum Zeitpunkt des Überfalls aber nur eine Kassiererin im Raum befunden.

Zur Beute machte die Polizei zunächst keine Angaben, Beamte suchten demnach am Tatort nach weiteren Hinweisen. Der Täter wird beschrieben als etwa 18 bis 25 Jahre alt, 1,65 Meter groß, schlank. Bekleidet war er mit einem grau-weiß melierten Pullover, einer olivgrünen Wollmütze, grau-blauer Hose und eng geschnürten weißen Turnschuhen. Der Mann trug demnach Mundschutz und hat vermutlich einen Bart. Laut Zeugen habe er „südländisch“ ausgesehen.

Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf, 02741/926-0, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

