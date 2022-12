„Übermütig“: Mann stürzt bei Party in Kreuztal vom Balkon

Fellinghausen. Die Feuerwehr vermutet, dass Alkohol im Spiel war: Der junge Mann fiel mehrere Meter tief und knallte auf den hartgefrorenen Gartenboden.

Etwa vier Meter tief gestürzt ist in der Nacht zu Sonntag, 18. Dezember, ein junger Mann in Fellinghausen. Bei einer Party in der Heesstraße hatte sich der 26-Jährige wohl „übermütig“ an einem Balkongeländer bewegt, so die Kreuztaler Feuerwehr, es sei wohl auch Alkohol im Spiel gewesen.

Er fiel auf den gefrorenen Gartenboden. Nach Einschätzung der Einsatzkräfte aus Fellinghausen und Osthelden, die zur Unterstützung des Rettungsdiensts benachrichtigt worden waren, zog sich der junge Mann Knochenbrüche zu und war nach dem Sturz ansprechbar. Die Heesstraße war während der Rettungsaktion nur halbseitig befahrbar.

