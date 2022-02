Ukraine-Krieg: CDU und SPD in Siegen wollen Resolution

Siegen. Angesichts des Kriegs in der Ukraine soll nach dem Willen von CDU und SPD der Siegener Rat eine Resolution gegen Russland verabschieden.

In einem gemeinsamen Antrag sprechen sich CDU und SPD für eine „Resolution zum völkerrechtswidrigen Verhalten Russlands in der Ukraine-Krise“ aus.

Die Verwaltung soll sich „mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln an die Verantwortlichen in Bund und Land“ wenden, heißt es in dem Papier, und sie auffordern „sich für einen sofortigen Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine einzusetzen; Russland aufzufordern, die Souveränität der Grenzen der Ukraine zu respektieren und beachten; Russland aufzufordern, verzugslos an den Verhandlungstisch zurückzukehren um den Konflikt friedlich zu lösen“.

Russland verstoße mit Angriffskrieg gegen Völkerrecht

Russland habe mit seinem Angriffskrieg gegen geltendes Völkerrecht verstoßen. Die Wahrung der Souveränität und territorialen Integrität aller Staaten, „also auch der Ukraine“, sei nicht verhandelbar. „Die Ziele und Prinzipien der UN-Charta müssen auch von Russland beachtet werden, denn es hat die Charta der Vereinten Nationen unterschrieben.“

Der Rat diskutiert das Papier in seiner kommenden Sitzung am Mittwoch, 3. Februar.

