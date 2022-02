Ukraine-Krieg: Demo in Siegen für Frieden statt gegen Corona

Kiew: Ein Mann geht an einem Gebäude vorbei, das nach einem Raketenangriff beschädigt wurde. In Siegen wird am Wochenende für Frieden in der Ukraine demonstriert.

Siegen. Eigentlich soll in Siegen für Zusammenhalt in der Coronapandemie demonstriert werden. Stattdessen gibt es eine Demo für Frieden in der Ukraine

Angesichts des Kriegs in der Ukraine ist für Samstag, 26. Februar, zur Versammlung und Menschenkette von 10 bis 14 Uhr auf der Oberstadtbrücke aufgerufen. Die Menschenkette soll von 12 bis 13 Uhr aufgestellt werden, und zwar vom Kölner Tor über die Kölner Straße bis zum Kornmarkt.

In Europa herrscht Krieg, heißt es dazu in einer Mitteilung. Die russische Regierung hat umfangreiche Angriffe auf die Ukraine veranlasst. Es werden zivilen Opfer gemeldet und es ist erstmal keine Aussicht auf Frieden in Sicht. „In Siegen wollen wir zum Ausdruck bringen, dass wir Frieden fordern, damit sich dieser Konflikt nicht auf ganz Europa ausweitet. Wir wollen unsere Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung bekunden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Bündnis „Ungespalten – Gemeinsam aus der Pandemie“, das eigentlich Kundgebung und Menschenkette angemeldet hatte, werde Ort und Zeiträume für die Friedensdemo abgeben, so Organisator Jacob Kammann.

Das Bündnis, zu dem unter anderem mehrere Parteien gehören, könne sich stattdessen der Friedensdemo anschließen.

Ein anderes Siegener Bündnis, „Hände weg von der Ukraine! Stoppt den Krieg“, kündigt ebenfalls für Samstag, 26. Februar, allerdings 13 Uhr ein Demo auf dem Scheinerplatz an. Dort lautet das Motto: „Hände weg von der Ukraine! Stoppt den Krieg!Schluss mit der imperialistischen Aggression von Russland und der Nato!“

