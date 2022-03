Ukraine-Krieg: Flüchtlinge können nach Siegen kommen

Flüchtlinge, die aus der Ukraine fliehen, schlafen in einer Unterkunft für Frauen und Kinder am Bahnhof im polnischen Przemysl. Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits eine Million Menschen aus dem angegriffenen Land geflohen. Inzwischen bereitet sich auch Siegen auf Flüchtlinge vor.