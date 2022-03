Ukraine-Krieg: Freudenberg sucht ehrenamtliche Übersetzer

Ukrainer überqueren einen improvisierten Weg unter einer zerstörten Brücke auf der Flucht vor russsischen Angriffen aus Irpin, am Stadtrand von Kiew. Freudenberg bittet Sprachkundige, ehrenamtlich zu übersetzen.

Freudenberg. Wer ukrainisch oder russisch spricht, kann sich bei der Stadt Freudenberg melden. Die Verwaltung sucht ehrenamtliche Übersetzer.

Die Hilfsbereitschaft ist enorm. Viele Freudenbergerinnen und Freudenberger haben bereits Unterstützung angeboten, um den Menschen aus der Ukraine zu helfen.

Bürgermeisterin Nicole Reschke dankt allen, die bereits Wohnraum für geflüchtete Menschen gemeldet haben, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Kontakte ins Freudenberger Rathaus

In einem nächsten Schritt bittet die Stadt Freudenberg darum, dass sich diejenigen mit der Verwaltung in Verbindung setzen, die bei der Übersetzung unterstützen können. Gesucht werden ehrenamtliche Dolmetscherinnen und Dolmetscher, die ukrainisch oder russisch sprechen und sich in der kommenden Zeit engagieren möchten.

Kontakte: Tanja Hensel-Glöckner, 02734/43-174, t.gloeckner@freudenberg-stadt.de und Bernd Meichelböck, 02734/43-179; b.meichelböck@freudenberg-stadt.de.

