Ukraine-Krieg: Hilchenbacher helfen Menschen mit Hilfsgütern

Hilchenbach. Eine Privatinitiative in Hilchenbach organisiert einen Transport von Hilfsgütern in die Ukraine. Unterstützung gibt’s von einem Priester.

Michael Schunk aus Hilchenbach und Matthias Kerkenberg aus Siegen haben sich für die Aktion „Hilchenbacher für die Ukraine“ zusammengeschlossen. Sie sammeln Hilfsgüter. Deren Transport erfolgt am 18. März.

„Ich habe das Gefühl gehabt: Ich muss was machen“, sagt Michael Schunk. Angestoßen wurde alles durch einen Fernsehbericht über einen Hilfstransport in die Ukraine. Den sah Michael Schunk, er tat sich daraufhin mit seinem Freund Matthias Kerkenberg zusammen und sie begann mit der Organisation. Dabei lief es so, wie es häufig läuft: Einer kennt den einen, der wiederum einen anderen und so weiter. Der frühere Hilchenbacher Vikar Jacek Kantor vermittelte den Kontakt zu einem ostpolnischen Priester. Der wiederum sorgt für die Weiterleitung der Hilfsgüter in die Ukraine.

Hilchenbach: Kein „zusätzlicher Spendenaufruf“

Mit zwei vollgepackten VW-Bussen mit Anhängern rechnet Michael Schunk. Einen davon wird er selbst fahren. Benötigt werden Schlafsäcke und (Bett-)Decken, Bettwäsche und Handtücher, haltbare Lebensmittel (insbesondere Kindernahrung), Hygiene-Artikel (vor allem für Kinder) und medizinische Artikel (Verbandsmaterial, Schmerzmittel, etc.). Sie können – am besten bereits verpackt in Kartons oder Säcken – in folgenden Sammelstellen abgegeben werden: Metzgerei Schmidt in Hilchenbach, Provinzial Geschäftsstelle in Deuz, b school in Allenbach, Dokuworks in Siegen, Gymnasium Stift Keppel Allenbach, St. Vitus Kirche in Hilchenbach.

„Wir freuen uns über jeden, der spenden will“, betont Michael Schunk. Aber es muss für die beiden Organisatoren eben auch noch handhabbar sein – „wir müssen gucken, dass wir alles auch noch verarbeitet kriegen“. Darum verbindet er mit diesem Zeitungsartikel keinen „zusätzlichen Spendenaufruf“. Wie viel bereits jetzt schon an den Sammelstellen zusammengekommen ist, kann er noch nicht richtig abschätzen. Von Donnerstag auf Freitag (17. und 18. März) sollen die Hilfsgüter in die Wagen verladen werden, damit das Team pünktlich losfahren kann.

Hilchenbach: Homepage für guten Zweck im Ukraine-Krieg reaktiviert

Um eine digitale Anlaufstelle für alle Spendenwilligen zu haben, eröffnete Michael Schunk schnell eine Homepage für die Hilfsaktion. Mit Freunden habe er damals das „Team 5“ betrieben – eine mobile Diskothek. Nachdem sie damit aufhörten, behielten sie die Domain. Für die Hilfsaktion reaktivierten sie die Seite, strukturierten sie um. „Wir konnten sogar das Wort Ukraine davor setzen“, freut sich Michael Schunk.

Den 18. März haben er und die anderen Helfer bewusst ausgewählt – einerseits, um mehr sammeln zu können, andererseits, um alles Organisatorische einwandfrei abzuwickeln. Die Hilfsgüter sollen in die Krisengebiete der Ukraine gebracht werden. Fest steht nur noch nicht alles für den Rücktransport. Da würde Michael Schunk gerne Ukrainer, die nach Deutschland wollen, mitnehmen.

Infos zur Aktion gibt es unter http://ukraine.team5.de. Dort stehen auch die Abgabezeiten der Sammelstellen. Die Initiatoren verweisen darüber hinaus auf eine Geldspendemöglichkeit beim Lions-Club Kreuztal: Verwendungszweck „Ukrainehilfe“, IBAN: DE 69 4605 0001 0067 0583 54 (Sparkasse Siegen).

