Ukraine-Krieg: Siegen übt Solidarität mit gebeuteltem Land

Menschen tragen eine ältere Frau, während die Menschen Irpin am Stadtrand von Kiew, Ukraine, verlassen.

Siegen. Am Unteren Schloss plant die Stadt Siegen eine Kundgebung – um sich mit der Ukraine zu solidarisieren und konkrete Hilfe zu leisten.

Ein Zeichen setzen und konkrete Hilfe leisten für die Ukraine will die Stadt mit einer Kundgebung, die am Montag, 14. März, ab 18 Uhr auf dem Platz des Unteren Schlosses stattfindet.

Die Veranstaltung steht unter dem Motto „1000 Lichter...für den Frieden“ und wird von der städtischen Kulturabteilung organisiert. Alle Bürgerinnen und Bürger, die ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine bezeugen und konkrete Hilfe leisten wollen, sind aufgefordert, an diesem Abend auf dem Schlossplatz zu kommen, heißt es dazu aus dem Rathaus. Die Stadt verkauft Kerzen für fünf Euro das Stück, aus denen ein riesiges Friedenssymbol gestellt.

Gespräche mit Betroffenen in Siegen

Der Erlös geht als Spende auf das Konto „Siegen hilft“, das von der Stadt verwaltet wird. Das Geld, so die Verantwortlichen weiter, kommt unmittelbar geflüchteten Menschen aus der Ukraine zugute, die in Siegen aufgenommen wurden oder noch aufgenommen werden.

Vorgesehen sind auch Gespräche mit Betroffenen und Akteuren, zum Beispiel mit Dr. Tetiana Havlin, der lokalen Koordinatorin der Ukrainehilfe des neu gegründeten „Friedensbundes Siegen“, und mit einem Mitglied der lokalen deutsch-russischen Vereinigung. Durch das Gespräch führt der Kölner Moderator Gerd Buurmann.

Neben Gesprächsrunden gehört Live-Musik zum Programm des Abends. Jördis Tielsch tritt auf. Chorleiterin Christina Schmidt lädt die Teilnehmenden zum gemeinsamen Singen von Friedensliedern einladen.

Glockenläuten von drei Siegener Kirchen

Eingeläutet wird das Programm im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar von den Glocken der drei großen Stadtkirchen: Nikolai-, Martini- und Marienkirche.

Bereits seit Dienstag wird das Obere Schloss in den Farben Gelb und Blau angestrahlt. Die Farben der ukrainischen Flagge stehen für die Solidarität, die Siegen den Menschen in dem von Russland überfallenen Land entgegenbringt, so die Verwaltung weiter. Die blau-gelben Lichtsäulen werden über die nächsten Wochen weithin sichtbar bleiben.

