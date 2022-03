Ukraine: Siegen – 50 Betten für Flüchtlinge in Achenbach

Menschen, die vor dem Krieg und dem russischen Angriff aus der Ukraine geflüchtet sind, sitzen nahe der Grenze zur Ukraine in der ungarischen Gemeinde Tiszabecs in einer Unterkunft für Flüchtende, die von Baptisten kurzfristig eingerichtet wurde.

Achenbach. Die Sozialkaufhäuser des Heimatvereins Achenbach bitten um Spenden für Flüchtlinge aus der Ukraine. Zudem bieten sie Schlafmöglichkeiten.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der fünf Sozialkaufhäuser der Gemeinnützigen Qualifizierungs- und Weiterbildungsgesellschaft des HV Achenbach (WBG) in Achenbach, Geisweid, Büschergund, Kreuztal und Neunkirchen nehmen die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in den Blick.

Die meisten, heißt es dazu in einer Mitteilung, mussten in der Heimat ihr gesamtes Hab und Gut zurücklassen und konnten nur das Nötigste mitnehmen. Um die Menschen mit dem wichtigsten Grundbedarf zu versorgen, rufen die Beschäftigten dazu auf, Spenden für die Neuankömmlinge zu sammeln.

Gefragt sind neben Kleidung vor allem Feld- oder Reisebetten, Decken und Kissen, Handtücher sowie Hygieneartikel – vorwiegend für Frauen und Kinder. Jede Spende ist willkommen und kann in einem der Sozialkaufhäuser abgegeben werden. Die Sachspenden werden kostenlos an die Geflüchteten abgegeben. In den Sozialkaufhäusern in Achenbach und Geisweid gibt es außerdem russischsprachige Ansprechpartner.

Siegen-Achenbach: Essen im Restaurant „net(t)werk“

Die WBG stellt für die Flüchtlinge auch kostenlose Übernachtungsmöglichkeiten bereit. Momentan können etwa 50 Personen kurzfristig in einem Gymnastikraum oder im Heimathaus in Achenbach untergebracht werden. Im selbst betriebenen Restaurant „net(t)werk“ in Achenbach besteht für die Flüchtlinge zudem die Möglichkeit, sich abends zu treffen, auszutauschen und gemeinsam zu essen. Außerdem gibt es Angebote zum gemeinsamen Wandern und Musizieren.

Weitere Informationen gibt es online auf siegen-achenbach.de, die Beschäftigten der Gemeinnützigen Qualifizierungs- und Weiterbildungsgesellschaft zudem montags bis freitags erreichbar unter 0271/23419362.

