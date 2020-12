Stadtentwicklung Umfrage: Naturraum erhalten oder Wohngebiet am Wellersberg?

Siegen. Soll auf dem Munitionsdepot am Siegener Wellersberg ein Wohnbaugebiet errichtet werden – oder soll die Natur erhalten werden? Stimmen Sie ab:

Die Stadt Siegen plant auf dem Wellersberg ein neues Wohngebiet, um dem Mangel an Wohnraum in zentralen Lagen zu begegnen. Das Aktionsbündnis Naturraum Wellersberg kritisiert das Vorhaben: Es sollte lieber vorhandener Wohnraum aktiviert werden und das Munitionsdepot unangetastet bleiben. Was meinen Sie?

