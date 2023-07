Umweltbus in Hilchenbach: Mit dem Regenwurm auf Tauchstation

Hilchenbach. Was im (Wald-)Boden so alles lebt, lernen Kinder in Hilchenbach auf dem Giller beim Umweltbus Lumbricus.

Alle paar Jahre kommt der Umweltbus „Lumbricus“ auf Einladung der Biologischen Station Siegen-Wittgenstein ins Siegerland und macht Station auf der Lützel. Im Rahmen des Kinderprogrammes „Natur-Detektive“ waren die beiden Umweltpädagoginnen Regina von Oldenburg und Stefanie Hornschon schon am Nachmittag zuvor angereist, um mit den Vorbereitungen zu beginnen.

Drei Stunden lang näherten sich die „Detektive“ der Welt der Waldbodenbewohner. Die Kinder im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren fanden das sehr spannend. Teil der Veranstaltung ist der „Lumbricus“, ein Forschungsbus der Natur- und Umweltschutzakademie NRW, der als rollendes Klassenzimmer schulische und außerschulische Umweltbildung unterstützt. Naturerfahrung, Erkundung von Lebensräumen oder Naturschutzprojekte stehen dabei im Vordergrund. Das vielseitig ausgestattete Fahrzeug wird auch im Rahmen der Erwachsenenbildung sowie im Einzelfall bei Ausstellungen und überregionalen Umwelttagen eingesetzt.

Tausenfüßler und Asseln, Spinnen und Käfer

Regina von Odenburg und Stefanie Horn zeigten, dass der Boden lebt. Wie viele Lebewesen in ihm wimmeln und arbeiten, bleibt Menschen meist verborgen. Das mobile Forschungslabor bot den Kindern einen Einblick in das Treiben – mit Bohrstock, Lupe und Mikroskop. Tausendfüßler, Asseln, Spinnen, Schnecken, Käferlarven oder Regenwürmer: All diese Tiere leben – in der Regel unsichtbar für den Menschen – im Erdreich. Doch im Verborgenen arbeiten sie mit beispielhaftem Fleiß, zerkleinern Laub, Zweige und andere abgestorbene Pflanzenteile und verarbeiten sie zu nährstoffreichen Bodenbestandteilen.

Ihr Treiben sichtbar zu machen, ist das Ziel des Teams vom Umweltbus Lumbricus. „Zu unserer Boden-Werkstatt kommen die Jungen und Mädchen meistens mit wenig Vorwissen“, sagt die Umweltpädagogin Regina von Oldenburg. „Deshalb erklären wir zunächst die Grundlagen zum Boden und zur Bodenentstehung, bevor wir ins Gelände gehen.“ „Diesmal können wir aber nicht so weit in den Wald hinein, denn ein Unwetter ist vorausgesagt“, sagte Sabine Portig, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Biologischen Station Siegen-Wittgenstein. So blieben sie in der Nähe des Jugendwaldheims, wo auch der Lumbricus-Bus stand. Doch auch dort gab es den Boden zum Anfassen, und die Kinder nahmen an mehreren Standorten Proben von der Bodenoberfläche oder schlugen einen Bohrstock in den Untergrund und untersuchen die verschiedenen Horizonte des Bodens.

Namensgebend für den Bus der Natur- und Umweltschutzakademie Nordrhein-Westfalen – einen von zwei übrigens – ist ein Bodenbewohner: Lumbricus terrestris, der Gemeine Regenwurm. Er begegnet den Kindern häufig, wenn sie ihr Probenmaterial in der rollenden Umweltstation untersuchen, das mit einer Vielzahl von Mess- und Analysegeräten ausgestattet ist. Hier können sie den pH-Wert des Bodens ermitteln und lernen auf dieser Grundlage, welchen Einfluss verschiedene Faktoren auf Humusbildung und Pflanzenwachstum haben. Anhand der Proben aus dem Bohrstock lernen die Kinder anschaulich, worauf es bei einer gesunden Bodenstruktur ankommt.

Boden ist die Basis des Lebens

Bei den Untersuchungen machen die jungen Forscher auch Bekanntschaft mit zahlreichen Bewohnern des Erdreichs. Im Bus nehmen sie die größeren Bodentiere genauer unter die Lupe. Sie erfahren aber auch, dass Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze – welche teilweise nur mit dem Mikroskop zu erkennen sind – die organischen Substanzen weiter ab- und umbauen, und damit letztlich Mineral- und Nährstoffe freisetzen, die Pflanzen für ihr Wachstum benötigen. Das mobile Lernlabor kommt bei Kindern gut an, denn es verbindet Lernen mit persönlichen Eindrücken und Abenteuer. Dass der Boden die Basis unseres Lebens ist – das bleibt in jedem Fall hängen.

