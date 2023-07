Nach dem Zusammenstoß mit dem Lkw-Hänger bringt ein Rettungswagen das Kind in die Kinderklinik.

Blaulicht Unfall: 11-Jähriger kracht mit Kinderroller in fahrenden Lkw

Werthenbach. Ein 11-jähriger Junge war mit seinem Kinderroller in Netphen unterwegs. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in einen Lkw.

Ein elfjährige Junge musste nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw am Samstagnachmittag mit dem Rettungswagen in die Siegener Kinderklinik eingeliefert werden. Der Notarzt erreichte die Unfallstelle mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 25“.

Der Fahrer eines Lastwagen-Gespanns befuhr die Werthestraße in Richtung Ortsmitte aus Richtung Werthenbach Bahnhof kommend. Der Lkw war dabei mit langsamer Geschwindigkeit unterwegs, da er einen Traktor transportierte. Gleichzeitig fuhr das Kind mit einem Kinderroller die Eichwaldstraße talwärts. Am Abzweig zur Werthestraße konnte der Elfjährige seinen Roller auf der steil abfallenden Straße nicht rechtzeitig abbremsen und krachte seitlich gegen den Anhänger. Das Kind fiel zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Sein Roller geriet unter ein Hinterrad des Lkw und brach in zwei Teile.

Laut Polizei trifft den 24-jährigen Lkw-Fahrer keine Schuld, da er keine Chance hatte, den Unfall zu verhindern. Während des Einsatzes war die Werthestraße zeitweise voll gesperrt.

