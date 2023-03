Unfall A 45: Porschefahrer fährt mit Sommerreifen im Winter

Ein Porsche kracht in der Nacht zu Mittwoch in Wilnsdorf in eine Schildertafel.

Wilnsdorf. Ein 39-jähriger Porschefahrer war bei Eis und Schnee mit Sommerreifen auf der A 45 unterwegs und baute einen Unfall in Wilnsdorf.

Immer mal wieder sorgt das automatisches Notrufsystem in Fahrzeugen für unnötige Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. In Wilnsdorf war es jetzt gut, dass es das sogenannte e-Call-System gibt – es rief in der Nacht zu Mittwoch in einem Porsche Cayenne kurz vor der Anschlussstelle Wilnsdorf die 112. So rückten Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt sowie die Autobahnpolizei zur Einsatzstelle aus.

Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei war der 39-jährige Fahrer mit dem über 100.000 Euro teuren Porsche Cayenne von Süden kommend in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs. Etwa zwei Kilometer vor der Talbrücke Landeskroner Weiher, zwischen den Anschlussstellen Haiger/Burbach und Wilnsdorf, verlor der 39-Jährige auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen geriet nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr mehrere Meter durch den Grünstreifen und Straßengraben, bevor er mit voller Wucht gegen eine Verkehrstafel krachte. Nur weil das Fahrzeug fast neu war, wurde der Fahrer lediglich leicht verletzt.

Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Fahrer in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Abschleppwagen musste das Fahrzeug mittels Kranwagen bergen. Wie die Polizei mitteilt, erwartet den Fahrer ein zusätzliches Bußgeld: Das Fahrzeug war lediglich mit Sommerreifen ausgestattet. Nach ersten Erkenntnissen entstand an dem Auto Totalschaden.

