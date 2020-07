Ein 17-Jähriger ist bei einem Unfall am Busbahnhof in Geisweid schwer verletzt worden. Wie die Siegener Polizei mitteilt, fuhr ihn der Unfall-Fahrer anschließend selbst ins Krankenhaus.

Unfall Siegen: Unfall am ZOB Geisweid: 17-Jähriger schwer verletzt

Siegen. Am Busbahnhof in Geisweid ist ein 17-Jähriger schwer verletzt worden. Der Unfall-Fahrer fährt ihn dann anschließend in ein Siegener Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Gelände des Busbahnhofs in Geisweid ist ein 17-Jähriger schwer verletzt worden. Er geriet unter ein Auto. Der Unfall-Fahrer fährt in anschließend selbst in ein Siegener Krankenhaus, wie die Siegener Polizei mitteilt.

Ein 18-Jähriger fährt am Donnerstagnachmittag mit einem Mercedes über das Gelände des Busbahnhofes, um zwei Freunde einzusammeln. Eigentlich ist das nur Taxen und Bussen erlaubt.

Unfall am Busbahnhof: 17-Jähriger gerät unter ein Auto

Der 17-Jähriger tritt, während er auf sein Handy schaut, auf die Fahrbahn. In diesem Moment wird er von dem Wagen erfasst und gerät zum Teil unter das Auto. Der Fahrer steigt aus, kümmert sich um den verletzten Mann und fährt in anschließend in ein Siegener Krankenhaus. (ck)

Weitere Nachrichten aus Siegen und der Umgebung gibt es hier.