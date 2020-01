Totalschaden entstand auch an dem Pkw des auffahrenden Unfallverursachers.

Siegen. Ein Autofahrer auf der A 45 zwischen Siegen und Siegen-Eisern bemerkte den sich vor ihm bildenden Stau zu spät: Er fuhr auf.

Unfall auf der A 45 in Siegen: Zwei Verletzte, langer Stau

Zwei Verletzte, hoher Sachschaden und sieben Kilometer Stau gab es am späten Freitagabend auf der A 45 zwischen Siegen und Siegen-Eisern in Fahrtrichtung Frankfurt. Kurz vor der Baustelle Siegen-Eisern ,wo die Autobahn von drei auf zwei Spuren eingeengt wird, war der Verkehr in Stocken geraten. Eine Pkw-Fahrerin hatte ihr Fahrzeug abgebremst. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer tat das nicht. Er fuhr auf, die Fahrerin vor ihm wurde mit ihrem Wagen nach vorne geschleudert.

Da zunächst davon ausgegangen wurde, dass Fahrzeuginsassen eingeklemmt waren, rückten auch die der Feuerwehr Siegen sowie mehrere Rettungswagen und Notarzt zur Unfallstelle aus. Zar war niemand eingeklemmt, allerdings wurde der Fahrer schwer, die Fahrerin leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Aufgrund des Unfalls bildete sich ein sieben Kilometer langer Stau.

