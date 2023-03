Ein Volvo-Fahrer baute in Siegen-Eisern am Mittwochmorgen glättebedingt einen Unfall.

Blaulicht Unfall: Autofahrer prallt mit Tankwagen in Siegen zusammen

Eisern. Ein Volvo-Fahrer befuhr die Straße „Wolfsbach“ von Eisern in Richtung Siegen. Auf der mit Schnee bedeckten Fahrbahn kam er ins Rutschen.

Bei einen glättebedingten Unfall ist am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr ein 18-jähriger Volvo-Fahrer leicht verletzt worden. Er war auf der Straße „Wolfsbach“ von Eisern in Richtung Siegen unterwegs. Auf der mit Schnee bedeckten Fahrbahn kam er bergauf im Verlauf einer Linkskurve ins Rutschen und prallte mit einem Tankwagen zusammen, an dessen Steuer ein 63-Jähriger saß. Der blieb unverletzt.

Der Volvo-Fahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Mit dem Einsatzstichwort ABC 2 war auch die Feuerwehr zur Einsatzstelle gerufen worden. Sie sicherte die Unfallstelle ab und klemmte an dem Volvo die Autobatterie ab. Die Wolfsbachstraße war für die Dauer des Einsatzes ab dem Kreisverkehr auf der Eisernhardt voll gesperrt. Der Volvo und der Pkw mussten abgeschleppt werden.

