Zwei Kinder und zwei Erwachsene wurden bei dem Vorfall in Neunkirchen verletzt. Rettunsgwagen (Symbolbild) brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Polizeieinsatz Unfall bei Baumsammel-Aktion in Neunkirchen - vier Verletzte

Neunkirchen. Verhängnisvoller Zwischenfall bei der Sammelaktion des CVJM. Nach einem Haltemanöver stürzten mehrere Teilnehmer von dem Anhänger. Wie es dazu kam.

Bei der Baum-Sammelaktion des CVJM in Neunkirchen hat es am Samstagmittag einen verhängnisvollen Zwischenfall gegeben. Vier Menschen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt, als sie vom Anhänger des Treckers stürzten, mit dem sie in Neunkirchen die alten Weihnachtsbäume sammelten.

Wie die Polizei berichtet, hatte der Fahrer des Traktors kurz an der Talstraße angehalten, um Fahrzeuge, die hinter dem Gespann warteten, vorbeifahren zu lassen. Dabei hielten sich die zehn Personen auf dem Anhänger an einer Seitenwand der Hängers fest. Beim Haltemanöver brach die Wand schließlich aus noch ungeklärter Ursache ab, die Personen stürzten vom Anhänger.

Laut Polizeibericht handelt es sich um zwei Erwachsene und zwei Kinder, die nach dem Sturz ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

