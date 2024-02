Verkehr Unfall bei Siegen: Kleintransporter rauscht in Laster

Neunkirchen-Salchendorf Vor einer Baustellenampel unweit des Familienbades Freier Grund wartet ein Lastzug. Bis ein Kleintransporter dem Lkw ins Heck fährt.

Für erheblichen Verkehrsstau sorgte am Montag, 5. Februar, ein Verkehrsunfall auf der Wildener Straße, die voll gesperrt werden musste.

Der Fahrer eines Opel-Kleintransporters war von Wilden kommend auf der Wildener Straße in Fahrtrichtung Neunkirchen-Salchendorf unterwegs. Da in Höhe des Familienbades Freier Grund Straßenbauarbeiten stattfinden, wird hier der Verkehr durch per Ampel geregelt.

Fahrer wird in Siegener Kraneknhaus eingeliefert

Dort standen schon zahlreiche Fahrzeuge vor der Ampel, als letztes Fahrzeug ein Sattelzug. Aus bislang nicht geklärte Ursache fuhr der Fahrer des Kleintransporters mit seinem Fahrzeug auf den stehenden Lkw. Der Mann wurde verletzt und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

