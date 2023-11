Unfall: Cabrio aufs Dach gelegt – ohne gültige Kennzeichen

Wilgersdorf Ein 20-Jähriger und sein Beifahrer sind im November im Cabrio unterwegs. Klingt komisch? Ist aber noch nicht alles.

Da droht einem 20-Jährigen mächtig Ärger. Er hat sich nicht nur mit einem BMW Cabrio am späten Dienstagabend, 21. November, auf der L 904 im Wilnsdorfer Ortsteil Wilgersdorf überschlagen. Das Fahrzeug war auch weder angemeldet noch versichert.

Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seinem Beifahrer von der Kalteiche kommend in Fahrtrichtung Wilgersdorf unterwegs, als sein Auto aus bislang nicht geklärter Ursache in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn rutschte. Dort schleuderte der BMW in eine angrenzende Böschung, überschlug sich und kam auf den Rädern wieder zum Stehen.

L 904 wird für fast drei Stunden gesperrt

Durch den Überschlag wurde der 20-jährige Fahrer verletzt und musste rettungsdienstlich versorgt werden. Sein Beifahrer blieb unverletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr Wilgersdorf ausrücken, die Polizei sperrte die Landstraße für fast drei Stunden, da sich das Öl über die gesamte Fahrbahn ergossen hatte. Nachdem das total beschädigte Fahrzeug durch einen Abschleppunternehmer geborgen war, rückte ein Spezialunternehmen zur Reinigung der Fahrbahn an.

