Unfall Freudenberg: Sieben Verletzte und hoher Sachschaden

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Siegener Straße in Freudenberg-Lindenberg erleiden sieben Menschen Verletzungen.

Lindenberg. Zwei Autos prallen in Freudenberg zusammen, sieben Menschen werden verletzt. Polizei und Rettungsdienst sind mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Siegener Straße wurden im Freudenberger Stadtteil Lindenberg sieben Menschen verletzt, zwei davon schwer.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 71-jähriger Autofahrer mit seinem Mini Cooper dort am Freitagabend (21. April) in Richtung Siegen unterwegs. Zeitgleich bog eine 47-Jährige mit ihrem Ford vom Emmaweg nach links auf die vorfahrtsberechtigte Siegener Straße ab. Beim Zusammenstoß der beiden Autos im Einmündungsbereich zogen sich der 71-Jährige und seine 74-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen zu. Sie mussten später ins Krankenhaus gebracht werden. Die 47-Jährige und vier weitere Personen in ihrem Auto – zwei Erwachsene und zwei Kinder – wurden leicht verletzt.

Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Siegener Straße war im betroffenen Bereich bis zur Beendigung der Unfallaufnahme für mehr als eine Stunde vollständig gesperrt.

