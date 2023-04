Dreis-Tiefenbach. Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen zwischen Weidenau und Dreis-Tiefenbach ist es auf der B 62 wegen eines Unfalls am Mittwoch gekommen.

Bei einem Verkehrsunfall im Bereich des HTS-Anschlusses Richtung Weidenau (B 62) ist am Mittwochmittag am Ortsausgang von Dreis-Tiefenbach eine 70-jährige Autofahrerin verletzt worden.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Die Frau war mit ihrem Ford kurz hinter der Straßeneinmündung „Im Bruch“ aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit der vorderen Fahrerseite in einen 2,8-Tonnen-Anhänger geprallt, der am Auto eines 53-jährigen Mannes angekuppelt war. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Ford der Frau, die in dem Wagen eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr mit schwerem Rettungs- und Bergegerät befreit werden musste. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Die Polizei sperrte die Zufahrt zur HTS für mehr als eine Stunde und leitete den Verkehr über die Siegstraße ab. Im Einsatz waren die Löschzüge Netphen und Dreis-Tiefenbach sowie Rettungswagen der DRK-Wache Netphen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland