Polizisten sichern nach dem Unfall in Burbach-Gilsbach Spuren.

Verkehr Unfall in Burbach: Frau (82) angefahren – schwerstverletzt

Gilsbach. Im Burbacher Ortsteil Gilsbach überquert eine Frau früh am Morgen die Wilnsdorfer Straße und wird von einem Wagen erfasst.

Zu einem sehr schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag, 10. September, in den frühen Morgenstunden auf der Wilnsdorfer Straße (L 723) in der Gilsbacher Ortsmitte.

Eine 82-jährige Seniorin überquerte gegen 5.45 Uhr die Straße in Höhe Hausnummer 26, als sie von dem VW eines 23-jährigen erfasst wurde, der in Fahrtrichtung Burbach unterwegs war. Die 82-jährige stürzte schwerst verletzt auf die Fahrbahn. Bis zum Eintreffen von Notarzt und Rettungsdienst kümmerten sich Ersthelfer um die auf der Straße liegenden Frau.

In Siegener Klinik eingeliefert

Erst nach rund einstündiger medizinischer Versorgung wurde konnte sie in ein Siegener Krankenhaus eingeliefert werden. Weil es während der Rettungs- und Bergungsarbeiten noch recht dunkel war, wurde die Feuerwehr Gilsbach alarmiert, die die Unfallstelle für die Polizei zur Spurensicherung ausleuchtete und Absperrmaßnahmen vornahm.

Die Ortsdurchfahrt von Gilsbach war für fast drei Stunden voll gesperrt.

