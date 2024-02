Unfall in Hilchenbach: Fahrgäste klettern aus Bürgerbus

Hilchenbach Beim Rangieren verkeilt sich der Hilchenbacher Bürgerbus auf einem Wiesenstück. Ein Rad hängt in der Luft, es geht vor noch zurück.

Glück im Unglück hatten Fahrgäste und der Fahrer des Bürgerbusses am Montag, 5. Februar, bei einem Unfall in Hilchenbach in der Straße „Im Rauhen Seifen“.

Der 65-jährige Fahrer war in Richtung Bruchstraße unterwegs. Als es an der Ecke „Auf dem Einstuhl“ wegen Arbeiten der Stromleitung jedoch nicht weiterging, musste der Mann sein Fahrzeug zurücksetzen. Als er an der Ecke zum Starenweg in einer Grundstückseinfahrt drehen wollte, um dann auf die Alte Landstraße zu fahren, verkeilte sich der VW-Sprinter auf einem Wiesenstück.

Kran hebt Hilchenbacher Bürgerbus an

Der rechte Vorderreifen hing in der Luft, vorne links war nicht mehr viel Platz zu einem Gartenzaun. In dieser Schieflage verharrte der Bürgerbus bis zum Eintreffen eines Abschleppunternehmens. In der Zwischenzeit konnten einige Fahrgäste unverletzt das Fahrzeug über die Hecktür verlassen. Mit einem Kran wurde der Bürgerbus behutsam wieder auf die Räder gestellt werden. Unbeschadet konnte er die Fahrt danach fortsetzen.

