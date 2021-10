Das Mädchen wird schwer verletzt in eine Siegener Klinik eingeliefert. (Symbolbild)

Schwer verletzt Unfall in Kreuztal: 14-Jährige auf Zebrastreifen angefahren

Buschhütten. Ein Mädchen ist in Kreuztal von einer Autofahrerin auf einem Zebrastreifen angefahren und schwer verletzt worden. Warum? Die Polizei ermittelt.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, nutzte die Jugendliche den Überweg über die Siegener Straße auf Höhe einer Tankstelle in Kreuztal-Buschhütten am Sonntag, 24. Oktober, gegen 16.30 Uhr.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Eine 61-jährige Pkw-Fahrerin, die Richtung Geisweid unterwegs war, übersah das Mädchen. Es kam zum Zusammenstoß mit der jungen Fußgängerin. Die 14-Jährige verletzte sich schwer.

Rettungswagen bringt Jugendliche in Siegener Klinik

Ein Rettungswagen brachte sie in ein Siegener Krankenhaus. Warum die Frau das Mädchen übersehen hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Es wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland