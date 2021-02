Unfall in Kreuztal: 40.000 Euro Schaden und eine Verletzte

Auf der Marburger Straße in Kredenbach geriet ein 63-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenvrkehr

Kredenbach. 40.000 Euro Schaden und eine Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag au der Marburger Straße in Kredenbach ereignete.

Ein 63-jähriger PKW-Fahrer befuhr am Samstag, 20. Feburar, gegen 17 Uhr die Marburger Straße in Kredenbach in Richtung Kreuztal. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort seitlich mit einem an einer Ampel wartenden PKW.

Bei dem Zusammenstoß wurde die 22-jährige Beifahrerin im wartenden Fahrzeug leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden von insgesamt 40.000 EUR.

