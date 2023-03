Unfall Kreuztal: Autobahnabfahrt wurde kurzzeitig gesperrt

Erheblicher Sachschaden und ein nicht mehr fahrbereites Auto sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochmittag auf der Autobahn 4 in Kreuztal-Krombach.

Krombach. Ein 38-jähriger Autofahrer hat in Kreuztal die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Die Autobahnabfahrt musste kurzzeitig gesperrt werden.

Erheblicher Sachschaden und ein nicht mehr fahrbereites Auto sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochmittag auf der Autobahn 4 in Krombach. Passiert war der Unfall gegen 13 Uhr auf Höhe der Abfahrt Krombach in Fahrtrichtung Siegen.

Wie die Polizei auf Nachfrage erklärte, war ein 38-jähriger Fahrer eines Seat Ibiza auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Aufgrund der Schneeglätte kam der Fahrer ins Rutschen, verlor die Kontrolle und prallte in die rechte Leitplanke. Von dort wurde der Wagen weggeschleudert und drehte sich mehrfach. Am Ende prallte der Wagen mit der Beifahrerseite noch in einen Tankwagen, der von einem 55-jährigen Fahrer gesteuert wurde.

Beide Insassen blieben unverletzt. Während der Lkw noch eigenständig in die nächste Werkstatt fahren konnte, musste der Seat von seinem Abschleppunternehmen geborgen werden. Dafür war die Abfahrt Krombach kurzzeitig gesperrt.

