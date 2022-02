Der Fahrer des Wagens wird bei dem Unfall auf der HTS in Kreuztal leicht verletzt.

Kollision Unfall in Kreuztal: HTS zeitweise voll gesperrt – Umleitung

Kreuztal. Ein Lkw-Fahrer übersieht beim Spurwechsel auf der HTS in Kreuztal ein Auto, es kommt zur Kollision. Die Polizei leitet den Verkehr um.

Wegen eines Verkehrsunfalls auf der HTS in Höhe der Anschlussstelle Kreuztal ist am frühen Donnerstagmittag, 24. Februar, die Hüttentalstraße in Fahrtrichtung Olpe voll gesperrt.

Ersten Aussagen der Polizei zufolge war ein Lkw-Fahrer (63) auf der linken Spur unterwegs und wollte nach rechts wechseln. Dabei übersah er den Wagen eines 57-Jährigen, der touchiert wurde, in die Leitplanke geriet, sich mehrfach drehte und entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand kam.

Der Autofahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die HTS musste voll gesperrt, der Verkehr über Buschhütten und die Siegener Straße umgeleitet werden. Die Polizei regelte an der Kreuzung Hagener und Marburger Straße/B 508 den Verkehr. Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

