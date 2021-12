Unfall in Kreuztal-Osthelden: Autofahrer kommt von Straße ab

Osthelden. Die Feuerwehr rückt wegen auslaufender Betriebsstoffe auf der L 714 bei Kreuztal-Osthelden aus: Ein Autofahrer wurde aus der Kurve getragen.

Zu einem Alleinunfall auf der Landstraße 714 zwischen Osthelden und Altenhof wurde am Dienstagvormittag, 28. Dezember, die Feuerwehr aus Fellinghausen und Osthelden alarmiert. Unter dem Einsatzstichwort „ABC1 – auslaufende Betriebsstoffe“ klingelten bei den Einsatzkräften um 10.52 Uhr die Melder.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

In einem Kurvenbereich auf der Ostheldener Höhe war ein 45-jähriger Audi-Fahrer aus Kreuztal von Osthelden in Richtung Wenden-Altenhof unterwegs. In einer Kurve verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam laut ersten Angaben der Polizei von seiner Fahrbahn ab und prallte mit der linken Front in die Schutzplanke.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Dabei wurde der Wagen beschädigt, woraufhin Betriebsstoffe austraten und sich über die Straße verteilten. Die Feuerwehr sicherte mit zwei Fahrzeugen die Unfallstelle ab. Das beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland