Unfall Unfall in Kreuztal: Roller von Lkw erfasst – unbemerkt?

Kai Osthoff

Bei einem Verkehrsunfall auf der Marburger Straße in Kreuztal-Ferndorf ist am Montagnachmittag ein 61-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt worden. Beim Eintreffen von Rettungsdienst und Polizei lag der Roller samt Fahrer vor einem Lastwagen in Fahrtrichtung Hilchenbach.

Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, dazu konnte die Polizei vor Ort noch keine konkreten Angaben machen. Es habe zu dem eigentlichen Vorfall bisher noch keine Augenzeugen gegeben, erklärte einer der Polizisten vor Ort. Anhand des Spurenbildes am Roller sowie der Kratzer auf der Fahrbahnoberfläche muss der Lastwagen den Roller mindestens eine Lkw-Länge unbemerkt vor sich hergeschoben haben. Denn der 39-jährige Fahrer des Lastwagens hatte von all dem nichts bemerkt.

B 508 voll gesperrt: Lange Staus

Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme hatte die Polizei den Verkehr in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Auf der Hauptverbindungsstraße zwischen Kreuztal und Hilchenbach und auf einigen Seitenstraßen kam es daher zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Während der Rettungsarbeiten kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Kreuztal. Foto: Kai Osthoff

