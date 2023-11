Unfall in Kreuztal: Skoda Schrott, US-Pickup fährt weiter

Ferndorf Beim Abbiegen in Kreuztal kommt es zur Kollision zweier Autos. Eine Frau wird verletzt, der Sachschaden ist groß.

Weil eine Autofahrerin am Dienstag, 21. November, auf der Marburger Straße in Kreuztal-Ferndorf ein anderes Auto offenbar übersehen hat, ist es gegen 13.43 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Die 32-Jährige wurde dabei nach ersten Angaben der Polizei leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Wie die Polizei am Unfallort erläuterte, wollte sie aus einer Grundstückseinfahrt nach links auf die Marburger Straße in Richtung Kreuztal abbiegen. Dabei übersah sie wohl einen großen Dodge Ram, der Richtung Hilchenbach unterwegs war. An dessen Steuer saß ein 56 Jahre alter Mann. Der Dodge prallte in die Fahrerseite, wodurch der Pkw der 32-Jährigen auf den gegenüberliegenden Gehweg geschleudert wurde und dort stehenblieb.

Polizei Kreuztal schätzt Schaden auf 25.000 Euro

Der Ram-Fahrer blieb unverletzt und konnte seine Fahrt nach der Unfallaufnahme und einer kleinen Reparatur vor Ort fortsetzen. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mindestens 25.000 Euro. Auf der Marburger Straße kam es kurzzeitig zu einer Vollsperrung.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Der Skoda indes ist erheblich beschädigt. Foto: Kai Osthoff

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland