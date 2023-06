Unfall in Kreuztal: Vier Menschen schwer verletzt

Littfeld. In Littfeld kommt ein Auto auf der B 517 nach links von der Fahrbahn ab und prallt gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Hagener Straße in Kreuztal-Littfeld ist es am Sonntagnachmittag gekommen. Vier Personen wurden dabei schwer verletzt und mit Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gefahren. Die Hagener Straße war während des gesamten Einsatzes komplett gesperrt.

Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Littfeld, Krombach und Kreuztal waren mit rund 20 Kräften gegen 13.28 Uhr ausgerückt. Zuerst war von einer eingeklemmten Person die Rede, was sich aber vor Ort nicht bestätigte. Stattdessen war ein 72-Jähriger, der in einem Mercedes Vito am Steuer saß, durch die die starke Verformung der Fahrzeugtür nicht in der Lage, das Auto selbstständig zu verlassen. Anwohner eilten zur Unfallstelle und befreiten den Mann und leisteten bei allen vier Unfallbeteiligten Erste Hilfe. Die Feuerwehr stellte vor Ort den Brandschutz sicher und klemmte an den Autos die Batterien ab.

Sachschaden rund 30.000 Euro

Zur Unfallursache erklärte die Polizei: Eine 64-jährige VW-Fahrerin war von Littfeld gekommen und in Richtung Krombach unterwegs. Laut Zeugenaussagen sei sie in einem mäßigen Tempo unterwegs gewesen und aus noch nicht geklärter Ursache immer weiter nach links von ihrer Fahrspur abgekommen. Im Gegenverkehr prallte der VW mit einem Mercedes Vito zusammen. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro.

