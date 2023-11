Unfall in Kreuztal: Zwei Autos reif für den Abschleppwagen

Bei dem Unfall in Kredenbach werden zwei Autos so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden müssen.

Kredenbach. Ein Autofahrer biegt in Kreuztal von einem Parkplatz auf die Straße ein, übersieht dabei einen Audi. Am Ende werden beide Autos abgeschleppt.

Verkehrsbehinderungen gab es am Freitagmittag wegen eines Verkehrsunfalls auf der Marburger Straße in Kredenbach. Die beiden beteiligten Unfallfahrzeuge waren bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt worden, dass sie abschleppt werden mussten.

Wie die Polizei erklärte, wollte ein 59-jähriger Fahrer eines Toyota von einem Parkplatz an der Hauptstraße nach links abbiegen. Ein aus Kreuztal kommender Lastwagen-Fahrer hielt an, um dem Toyota-Fahrer die Ausfahrt zu ermöglichen. Dieser fuhr jedoch direkt auf die mittlere, in diesem Fall die Linksabbiegerspur in Richtung Müsen. Da genau in diesem Moment ein Audi hinter dem Lastwagen hervorkam, an dessen Steuer ein 67-Jähriger saß, kam es auf der mittleren Fahrspur zur Kollision der beiden Pkw.

Verletzt wurde niemand, die Polizei musste den Unfall jedoch aufnehmen und konnte unter anderem wegen des schweren Radunfalls in Kreuztal erst nach mehr als einer Stunde an die Unfallstelle kommen. Der Verkehr aus Richtung Kreuztal musste zwangsläufig über den Fuß- und Radweg fahren.

