Der ID.3 kommt in Netphen nicht rechtzeitig zum Stehen.

Verkehr Unfall in Netphen: „Das E-Auto brennt, holt die Feuerwehr“

Netphen. Ein 38-Jähriger stoppt seinen Wagen. Das bemerkt eine Frau in ihrem ID.3 offenbar zu spät. Es kommt zum Unfall – mit unangenehmen Folgen.

Hoher Sachschaden und eine leicht verletzte Pkw-Fahrerin sind die Bilanz eines Auffahrunfalls an der Ecke Bahnhofstraße und Landstraße 723 in Netphen am Dienstag, 19. September.

Ein 38-Jähriger war mit seinem Wagen auf der Bahnhofstraße unterwegs und wollte nach rechts in die L 723 abbiegen. Verkehrsbedingt musste er anhalten. Dies jedoch hatte eine 62-Jährige mit Ihrem VW ID-3 offenbar zu spät bemerkt. Das Auto fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. In dem Elektrofahrzeug öffneten sich alle Air-Bags.

Polizei schätzt Schaden auf etwa 15.000 Euro

Rauch aus den Gaspatronen füllte das Wageninnere. Weil vermutet wurde, dass das Auto brennen würde, wurde die Feuerwehr Netphen alarmiert. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und legten den Elektrowagen stromlos, um gefahrlos arbeiten zu können. Bei dem Unfall entstand nach Einschätzung der Polizei ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Auf der L 723 kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

