Unfall in Netphen: Hoher Sachschaden, junge Frau verletzt

Irmgarteichen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr: Ein Transporterfahrer hat die Vorfahrt genommen – mit üblen Folgen.

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend, 2. Januar, ist es gegen 17.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Wetzlarer Straße im Einmündungsbereich Koblenzer Straße in Irmgarteichen gekommen. Dabei wurde eine 28-jährige Beifahrerin verletzt.

Der 28-jährige Fahrer eines Iveco-Transporters war laut Polizeiangaben von Irmgarteichen in Richtung Netphen unterwegs. Er befuhr die Koblenzer Straße und wollte nach links auf die Wetzlarer Straße abbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Kia, an dessen Steuer ein 29-jähriger Mann saß. Im Bereich der abknickenden Vorfahrt kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, an denen jeweils erheblicher Sachschaden entstand, so die Beamten weiter: Ersten Schätzungen nach beläuft sich dieser auf rund 20.000 Euro.

Die 28-jährige Beifahrerin des Kia-Fahrers wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Den Unfallverursacher erwartet eine Strafanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr. Das Kreuztaler Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

