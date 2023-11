Beide Fahrzeuge müssen nach dem Unfall in Weidenau abgeschleppt werden.

Verkehr Unfall in Siegen: 87-Jähriger übersieht Lastwagen

Weidenau Auf dem HTS-Zubringer in Weidenau kommt es zu einer Kollision eines Autos mit einem Laster. Der Sachschaden ist immens.

Bei einem Verkehrsunfall auf dem HTS-Zubringer in Weidenau ist am Dienstagabend, 21. November, hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, auch wenn der Pkw bei der Kollision an der Fahrerseite ordentlich beschädigt wurde.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Wie die Polizei vor Ort erläuterte, war ein 87-Jähriger mit seinem Wagen in Weidenau auf die B62 aufgefahren und hatte dabei am Stoppschild offenbar einen Lastwagen übersehen, der aus Richtung Dreis-Tiefenbach kam. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Pkw wurde noch einige Meter von dem Lastwagen geschoben.

Beide Fahrzeuge in Weidenau werden abgeschleppt

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie von Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Weder der 87-jährige Fahrer, seine Frau auf dem Beifahrersitz noch der 31-jährige Lkw-Fahrer wurden verletzt. Im Auffahrtbereich der B 62 kam es zu Verkehrsbehinderungen.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland