Unfall Unfall in Siegen: Auf Drogen und ohne Führerschein am Steuer

Obersetzen. Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sieht ein Autofahrer zu spät, dass der Wagen vor ihm bremst. Die Polizei kommt ihm bald auf die Schliche

Im Zuge eines Auffahrunfalls im Siegener Stadtteil Obersetzen hat sich herausgestellt, dass ein 48-Jähriger unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer saß. Die Polizei hat außerdem den Verdacht, dass er keinen gültigen Führerschein hat.

Mittwochnachmittag, 19. Juli, war ein 59-jähriger Mann in seinem Auto auf der Kreisstraße 27 von Unglinghausen Richtung Obersetzen unterwegs. In eine Kurve bremste er ab, der 48-Jährige, der hinter ihm fuhr, sah das demnach zu spät und fuhr auf den Wagen vor ihm auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, so die Polizei.

Als die Polizei den Sachverhalt aufnahm, ergaben sich Hinweise, dass der 48-Jährige Drogen genommen hatte, berichten die Beamten weiter. Den Verdacht bestätigte dann auch ein freiwilliger Drogenvortest – positiv. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, das Verkehrskommissariat in Siegen ermittelt weiter.

