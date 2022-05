Unfall in Siegen: Der Passat eines 59-Jährigen krachte ungebremst in einen Mercedes.

Polizeieinsatz Unfall in Siegen: Auto kracht ungebremst in Mercedes

Siegen. Bei einem Auffahrunfall in Siegen-Weidenau sind zwei Personen verletzt worden. Ein 59-Jähriger krachte mit seinem Passat in einen Mercedes.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagvormittag gegen 10 Uhr auf der Tiefenbacher Straße in Weidenau. Bilanz des Unfalls: drei beschädigte Pkw, zwei Verletzte und 40.000 Euro Sachschaden.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Unfall in Siegen: 40.000 Euro Sachschaden

Eine 29-jährige Skoda-Fahrerin fuhr auf der Tiefenbacher Straße von Dreis Tiefenbach in Fahrtrichtung Weidenau. In Höhe vom Baumschulenweg musste sie verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 55-jähriger Mercedes-Fahrer hatte hinter der 29-jährigen ebenfalls angehalten. Ein 59-jähriger Passat-Fahrer hatte die Situation zu spät erkannt und krachte ungebremst in den Mercedes des 55-Jährigen, dessen Fahrzeug noch auf den Pkw der 29-jährigen geschoben wurde.

Lesen Sie hier:Netphen: Süße Labrador-Welpen suchen ein neues Zuhause

Der 59-jährige Unfallverursacher und der 55-Jährige wurden bei dem Unfall verletzt. Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr Weidenau alarmiert werden.

Die Gesamtschadensumme schätzte die Polizei auf rund 40.000 Euro. Der Mercedes sowie der VW-Passat mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Verkehr wurde durch die Polizei einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Dadurch kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland