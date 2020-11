Siegen. Ein Auto rammt auf der Sandstraße in Siegen ein Paketfahrzeug. Die Beifahrertür bleibt im Heck des Transporters stecken, eine Frau wird verletzt.

Schwere Verletzungen erlitt eine 64-Jährige am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall an der Sandstraße auf Höhe der Mühlengrabenstraße.

Der Fahrer eines Paketdienstes hatte seinen Kleintransporter in Richtung Siegen halb auf dem Gehweg und mit der Fahrerseite auf der Fahrbahn abgestellt. Durch die untergehende Sonne wurde – nach bisherigem Kenntnisstand – der 51-jährige Fahrer eines Seat so stark geblendet, dass der Fahrer den Klein-Lkw nicht sehen konnte und diesen mit der Beifahrerseite mit voller Wucht rammte. Hierbei wurden an dem Seat der Kotflügel sowie die Beifahrertür abgerissen, die sich im Heck des Paketdienstfahrzeugs verkeilte. Dabei wurde die 64-jährige Beifahrerin schwer verletzt.

Die Polizei musste die Fahrtrichtung Siegen voll sperren. Wegen der Gaffer stellte die Feuerwehr einen Sichtschutz auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehr als 20.000 Euro.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.