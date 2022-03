Verkehr Unfall in Siegen: Mercedes kollidiert mit zwei Elektro-Minis

Weidenau. Ein Mercedes gerät in den Gegenverkehr und kollidiert mit zwei Elektro-Minis. Mit den E-Autos hat die Feuerwehr ihre Probleme.

Eine Leichtverletzte, drei nicht mehr fahrbereite Autos und eine mehr als eine Stunde andauernde Vollsperrung der B 62 waren am Mittwoch, 9. März, die Folgen eines Verkehrsunfalls zwischen Dreis-Tiefenbach und Weidenau.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Laut Polizeiangaben ist ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer, unterwegs aus Richtung Dreis-Tiefenbach, kurz hinter dem Ortsausgang aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten. Das Auto streifte einen Mini, an dessen Steuer eine 55-jährige Fahrerin saß. Der Mini geriet durch das Gegenlenken nach links in die Böschung und blieb einige Meter weiter entgegengesetzt der Fahrbahn stehen.

Fahrerin kommt mit Rettungswagen ins Krankenhaus

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit einen Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Mercedes prallte daraufhin frontal mit einem weiteren Mini zusammen, der von einer 60-Jährigen gesteuert wurde. Beide Autos kamen auf der Straße zum Stehen. Da alle Unfallbeteiligten selbstständig ihre Fahrzeuge bereits verlassen hatten, kümmerte sich die Feuerwehr um den Brandschutzes, sicherte die Unfallstelle ab, beseitigen auslaufende Betriebsstoffe und klemmten bei den Fahrzeugen die Autobatterien ab.

Ein wenig schwieriger gestaltete sich diese Arbeit bei den beiden Minis mit Elektro-Antrieb. Alle drei Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland